Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban, ilerleyişini sürdürürken, dün akşam saatlerinde Mezar-ı Şerif’in de kontrolünü ele alarak ilerleyişini hız kesmeden devam ediyor. Son olarak sabah saatlerinde Vardak, Host, Bamyan, Nuristan ve Bagram vilayetlerinde kontrolü altına alan Taliban, Afganistan’daki 34 ilin 31’inide almış oldu.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Taliban ilerleyişini sürdürürken Afganistan İçişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Açıklamada Kabil’e saldırı düzenlenmeyeceğini ve Taliban’la güç değişimini barışçıl yollarla gerçekleştireceklerini duyurdu. Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad ve üst düzey NATO yetkilileriyle görüştüğünü belirtti.

5 BİN MAHKUMU SERBEST BIRAKTI

Kabil’in her tarafını saran Taliban, kentten ayrılmak isteyen herkese güvenlik sağlayacağını duyurdu. Ayrıca kadınların korumalı bölgelere geçmesi çağrısında bulundu. Kabil’e doğru ilerleyen Taliban, Kabil’in 13 kilometre güneydoğusunda yer alan Puli Carhi’deki hapishanesinde bulunan 5 bin mahkumu serbest bıraktı. Serbest bırakılan mahkumların arasında Taliban güçlerinin yanı sıra DEAŞ’lıların ve siyasi tutukluların da olduğu ifade ediliyor.

Taliban savaşçıları Raşid Dostum’un evine girdi Afganistan'da ilerleyişini durdurulamayan ve bugün başkent Kabil'e giren Taliban savaşçılarının, dün Raşid Dostum'un evine girdikleri görüntüler ortaya çıktı.

Taliban, başkent Kabil'e girdi! Afganistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e her yönden girmeye başladığı belirtildi. Taliban'dan yapılan açıklamada güç kullanmayacaklarını ve şehirden ayrılmak isteyenlere güvenli geçiş sunulacağı söylendi.

Taliban, her an Kâbil'i kuşatabilir Afganistan'da vilayet merkezlerini teker teker ele geçiren Taliban'ın, üç gün veya bir hafta içerisinde başkenti kuşatmaya alması bekleniyor