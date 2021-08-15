Bozkurt'ta çarşamba günü Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra araçlar da su ve balçık altında kaldı. Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda görevli ekipler, 10 kurtarıcı araçla, hasarlı araçları bulundukları yerden alarak bu alana getiriyor. Trafik polislerince plaka, marka ve modeli belirlenen araçların daha sonra hasar tespiti yapılıyor.
Kasko sigortası olan araç sahipleri, emniyete verdikleri ifadenin ardından araçlarını alandan alabiliyor. Diğer araçlar ise hasar tespiti ve bilirkişi raporu düzenlendikten sonra yasal süreç için bekletiliyor.
Sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor AFAD yaşanan sel felaketinde; Kastamonu'da 52, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişi olmak üzere 62 vatandaşın hayatını kaybettiğini duyurdu.
Sel felaketi 10 dönümlük karpuz tarlasını da vurdu Sinop’ta yaşanan sel felaketinden 10 dönümlük karpuz tarlasındaki karpuzlar selle birlikte dere yatağına sürüklendi.
Sel bölgesindeki araçlar hasar tespiti için toplanıyor
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki selde hasar gören ve balçıkla kaplanan araçlar, bir alanda toplanıyor. Burada araçların hasar tespiti yapılacak.
Bozkurt'ta çarşamba günü Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra araçlar da su ve balçık altında kaldı. Sel felaketinde zarar gören araçların hasar tespiti için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü Abana Kampı, otoparka dönüştürüldü. Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nda görevli ekipler, 10 kurtarıcı araçla, hasarlı araçları bulundukları yerden alarak bu alana getiriyor. Trafik polislerince plaka, marka ve modeli belirlenen araçların daha sonra hasar tespiti yapılıyor.
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