Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz'de selin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Can kayıplarının artmaya devam ettiği sel felaketi sonrası, toplam ölüm sayısı 27 oldu. Bu sayının Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 olduğu öğrenildi. Bartın'da selde kaybolan şahsı arama çalışmalarının da sürdürüldüğü bilgisi kaydedildi.

ÖLÜ SAYISI 27'YE YÜKSELDİ

AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, tüm kurumların, personel ve araç desteğiyle tahliye, arama kurtarma ve müdahale çalışmalarına devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Sel nedeniyle Kastamonu'da 25, Sinop'ta 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Bartın'da kaybolan bir vatandaşımızı arama çalışmaları devam etmektedir." bilgisine yer verildi.

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri ile UMKE personelince sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekiplerince çalışmalara devam edildiği anlatıldı.

SEL BÖLGELERİNE 20 MİLYON LİRA ÖDENECEK

Türk Kızılaya ait 217 personel/gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın bölgede bulunduğu, sıcak yemek dağıtımının yapıldığı ifade edilen açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığınca Sinop'a 1 mobil mutfak tırı sevk edildiği, afetzedeler için yemek pişirme ve dağıtım hizmetine başlandığı kaydedildi.

Açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından Kastamonu'ya bir mobil mutfak tırının sevk edildiği bildirildi.

AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a ise 2 milyon lira acil yardım ödeneğinin gönderildiği hatırlatılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından ise Kastamonu'ya 5 milyon lira, Sinop'a 3 milyon lira, Bartın'a da 2 milyon lira ödenek gönderildiği, böylece bölgelere toplam 20 milyon lira ödenek gönderildiği belirtildi.

Bartın genelinde elektrik verilmeyen köyün kalmadığı vurgulanan açıklamada, Kastamonu'da 112, Sinop'ta 86 köyde elektrik bulunmadığı bildirildi. Açıklamada, Kastamonu, Bartın ve Sinop'ta 70 personelle 833 kişiye psikososyal destek hizmeti sunulduğu belirtildi. Ayrıca AFAD şu ana kadar Bartın'da 323, Kastamonu'da 925, Sinop'ta ise 472 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Bartın'ın Ulus Akörensöküler köyünde kaybolan kişiyi arama çalışmalarının AFAD, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleriyle sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sinop'un Ayancık ve Kastamonu'nun Bozkurt ilçelerinde arama ve kurtarma ekipleri tarafından çalışmalar aralıksız devam ettirilmektedir. Samsun, Amasya, Çorum, Çankırı, Karabük, Giresun, Ordu, Tokat, Bolu, Düzce ve Zonguldak valilikleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Bölgede yürütülen çalışmalarda AFAD, Genelkurmay Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma, 112, UMKE, Karayolları Genel Müdürlüğü, DSİ, il özel idaresi, İHH ve YEDAŞ personel ve araçları görev yapmaktadır. Bartın'da 895 personel, 1 arama köpeği, 103 araç, 7 ambulans, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 77 iş makinesi, 1 bot ve 4 motopomp, Kastamonu'da 2333 personel, 313 araç, 32 ambulans, 9 helikopter, 1 JİKU, 1 İHA, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 1 mobil harekat merkezi, 225 iş makinesi, 15 bot ve 12 motopomp, 1 dalgıç pompa, 1 jeneratör, 15 arama-kurtarma köpeği, Sinop'ta 1532 personel ile 10 helikopter, 214 araç, 1 AFAD mobil koordinasyon tırı, 27 ambulans, 135 iş makinesi, 8 bot ve 2 motopomp, 1 mobil mutfak, 2 arama-kurtarma köpeği ile görev yapılmaktadır."

Açıklamada, bölgedeki mevcut ekiplere destek amacıyla sevk edilen personel ve araç sayılarına ilişkin şu bilgiler verildi:

"AFAD 77 personel ve 12 araç, Sahil Güvenlik Komutanlığı 17 personel ve 14 bot, Jandarma Genel Komutanlığı 134 personel, 5 arama kurtarma köpeği, 4 kadavra köpeği, 1 JİKU, Emniyet Genel Müdürlüğü 104 personel, 4 arama kurtarma köpeği, 6 araç, 8 bot, 1 mobil mutfak tırı, 25 Büyükşehir/Merkez/İlçe Belediyesi 10 itfaiye ekibi, 27 iş makinesi ve 3 jeneratör, Tarım ve Orman Bakanlığı 8 itfaiye aracı, 10 arazöz, 4 greyder, 4 dozer ve 5 ekskavatör ile DSİ, Karayolları Genel Müdürlüğü ve belediyeler tarafından çok sayıda iş makinesi sevk edilmiştir."

Türk Kızılay tarafından sel bölgelerinde 217 personel ve gönüllü, 9 ikram aracı ve 42 aracın görev yaptığı bildirilen açıklamada, 19 bin 170 sıcak yemek, 17 bin 72 kumanya ve 138 bin 726 ikramlık malzeme dağıtımının yapıldığı ifade edildi.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Açıklamada, Bartın'ın Ulus ilçesinde sel sonrası 323 afetzedenin, Kastamonu'da da 925 kişinin tahliye edildiği, Sinop'un Ayancık ilçesi ve mahallelerinden 472 afetzedenin 2 helikopter aracılığıyla tahliye edildiği, 418 afetzedenin yakınlarının yanına tahliye edildiği aktarıldı.

Açıklamada, barınma çalışmalarına ilişkin de şu bilgiler verildi:

"Kastamonu'da acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 3 bin 577 kişilik kapasite ayrılmış olup, 604 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Kastamonu'daki olası barınma ihtiyaçlarını karşılamak üzere 160 çadır, 480 battaniye, 480 yatak, 480 nevresim seti ve 51 mutfak seti bölgeye sevk edilmiştir. Ankara'dan Kastamonu'ya sevk edilen 4 WC konteyneri bölgeye ulaşmıştır. Sinop'ta acil barınma ihtiyacının karşılanması için öğrenci yurtlarında 2 bin 733 kişilik kapasite ayrılmış olup, 127 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır. Sinop Ayancık ilçesine Sinop AFAD Lojistik Destek Depo'dan 100 battaniye gönderilmiştir. Bartın'da 10 vatandaşımıza barınma hizmeti sunulmaktadır."

AFAD tarafından Kastamonu'ya 5 milyon, Sinop'a 3 milyon, Bartın'a ise 2 milyon lira acil yardım ödeneği gönderildiğine dikkat çekilen açıklamada, enerji ve altyapı çalışmalarına ilişkin ise şunlar ifade edildi:

"Bartın genelinde 3 köye, Kastamonu genelinde 117 köye ve Sinop'ta 86 köye elektrik verilememektedir. Kastamonu'ya Samsun AFAD'dan 1 mobil enerji aracı sevk edilmiştir. Sinop'taki çalışmalarda kullanılmak üzere Samsun'dan jeneratör sevk edilmiştir. Kastamonu Bozkurt ilçesinde 3 adet jeneratör sahada aktif durumdadır. Sinop merkezde 37 jeneratör hazırlanmıştır."

Açıklamada, Kastamonu'da yağışlar nedeniyle Çatalzeytin Köprüsü, Küre İkiçay Köprüsü ve Azdavay Köprüsü'nün yıkıldığı, Valay-1 Köprüsü'nün ayaklarında ve Kanlıçay Köprüsü'nün yaklaşım dolgularında hasar meydana geldiği, söz konusu bölgelerde yolun trafiğe kapatıldığı bildirildi.

Bartın'da yağışlar nedeniyle Kavlakdibi Köprüsü ve Kumluca 2 köprüsünün yıkıldığı, Sinop'ta İkisu Köprüsü'nde hasar meydana geldiği, Çatalzeytin-Türkeli yolu ile Türkeli-Erfelek-Sinop yolu ve Ayancık-Sakızyolu'nun hasar nedeniyle trafiğe kapatıldığı kaydedildi.

Kastamonu ve Sinop havalimanları, bölgedeki demir yolu hatları ile kıyı yapılarında ulaşımı etkileyen sorun bulunmadığı ifade edildi.

Kastamonu Devrekani ve Azdavay'a, Bartın Abdipaşa'da Derecik, Ulupınar ve Kadıoğlu, Karadiken ve Yeşilpazar mahalleleri ile Sinop Ayancık'ta Cevizli ve Türkeli'ne su verilemediği, sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdürüldüğüne değinildi.

Haberleşme çalışmaları

Açıklamada, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel felaketinde haberleşmede genel olarak kesinti bulunmadığ, sel bölgesine 5 mobil baz istasyonu kurulduğu, 9 mobil baz istasyonu ve 2 acil iletişim aracının (WİFİ aracı) ise kurulumunun devam ettiği bilgisine yer verildi.

YAĞIŞLAR ETKİSİNİ GECE KAYBEDECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise 11 Ağustos'ta Bartın Ulus'a 302,4 mm, Kastamonu Küre'ye 198 mm, Pınarbaşı'na 167 mm, Azdavay'a 145 mm, İnebolu'ya 123 mm, Abana'ya 122 mm, Bozkurt'a 126,5 mm, Sinop merkeze 83,8 mm, Ayancık'a 240,5 mm, Boyabat'a 76,6 mm, Dikmen'e 54 mm, Erfelek'e 78,6 mm, Gerze'ye 72,4 mm, merkeze 83,8 mm ve Türkeli'ne 88,8 mm yağış düştüğü ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, sel felaketlerinde Kastamonu'da 34 personel ve 7 araç ile 571 kişiye, Bartın'da 21 personel ve 7 araç ile 207 kişiye, Sinop'ta 15 personel 4 araç ile 55 kişi olmak üzere toplamda 70 personel ve 18 araç ile 833 kişiye psikososyal destek hizmetinin sunulduğu kaydedildi.

Erdoğan meydana gelen sellerin bilançosunu açıkladı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki selde 17 vatandaşın hayatını kaybettiğini bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, selin etkili olduğunu bölgelerle ilgili bilgi aldı Selin etkili olduğu bölgelerdeki valiler ve kaymakamlarla telefon görüşmesi yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu bildirdi.

Bakan Soylu sel bölgesinde Kastamonu’nun Azdavay ve Bozkurt ilçelerinde sel felaketi yaşandı. Bozkurt ilçesinde yer alan Ezine Çayı’nın taşması sonucu ilçenin büyük bir kısmı sular altında kaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.