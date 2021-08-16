Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Türkler Mahallesi’ndeki Türkler balıkçı barınağında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın saat 22.30 sularında iki teknede meydana gelirken, civardaki iki tekneye daha sıçradı.

Alanya'da tur tekneleri alev alev yandı

YANGINI DUYAN BALIKÇILAR OLAY YERİNE AKIN ETTİ

Olay, Türkler Mahallesi’ndeki Türkler balıkçı barınağında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. İki teknede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın iki tekneye daha sıçradı. İhbar üzerin olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesine ait çok sayıda arazöz yönlendirildi. Yangını duyan balıkçıların da bölgeye akın ettiği yangın sebebiyle jandarma bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

2 TEKNE KÜL OLDU!

Teknelerden üç tanesi küle dönerken, alevlerin sıçradığı bir teknedeki yangın da büyümeden söndürüldü. Ekiplerin olay yerindeki söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirilirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

Çıkan yangını söndürmeye gitti! Suyun altında kaldı Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan orman yangını söndürmek için alana giden bir vatandaş, sosyal medyada canlı yayın yaparken yangın helikopterinin boşalttığı suyun altında kaldı.

İzmir'de 1 günde 3 yangın çıktı İzmir'de Karaburun, Menderes ve Bergama ilçelerinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale edildi. Karaburun'daki yangın kısmen, Menderes'teki yangın tamamen kontrol altına alınırken, Bergama'daki yangın da kontrol altına alındı.

Şanlıurfa Hipodromu'ndaki yangın kontrol altında Şanlıurfa Hipodromu'nda atların bulunduğu ahırda meydana gelen yangın, itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle kontrol altına alındı.