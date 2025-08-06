Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 8 göl için acil eylem planı yolda! Bakanlık, Eber’den Sapanca’ya su seferberliği başlattı

8 göl için acil eylem planı yolda! Bakanlık, Eber’den Sapanca’ya su seferberliği başlattı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
8 göl için acil eylem planı yolda! Bakanlık, Eber’den Sapanca’ya su seferberliği başlattı
Kuraklık, Su Kaynakları, Türkiye, Tarım Ve Orman Bakanlığı, Eber Gölü, Beyşehir Gölü, Haber
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Tarım ve Orman Bakanlığı, su seviyesi düşen ve kuraklık riski altındaki 8 göl için acil eylem planları hazırladı. Su kaynaklarının korunması maksadıyla erken uyarı sistemi, verimlilik stratejileri ve göl bazlı müdahaleler devreye alınıyor

Türkiye, yılda 1308 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarıyla su stresi altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda, son yıllarda kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kayıpları ve canlı türlerinde azalma görüldü.

8 göl için acil eylem planı yolda! Bakanlık, Eber’den Sapanca’ya su seferberliği başlattı - 1. Resim

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu doğrultudaki tedbirlerine hız verdi. Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerinde su kalitesinin bozulması ve canlı kayıplarının önüne geçmek maksadıyla acil eylem planları hazırlanıyor. Bu kapsamda, 24 Aralık 2024’te düzenlenen Ulusal Su Kurulu toplantısında, kuraklık riski altındaki göller için özel eylem planlarının hazırlanması ve kurula sunulması kararı alındı. Bakanlık, bu süreci hızlandırarak göllerin tespitini, planlamalarını ve mevcut uygulamaların değerlendirilme sürecini başlattı.

8 göl için acil eylem planı yolda! Bakanlık, Eber’den Sapanca’ya su seferberliği başlattı - 2. Resim

YENİ SİSTEM KURULUYOR

“Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında 112 eylem planlandı. Ayrıca, Su Verimliliği Yönetmeliği yayımlandı ve Su Verimliliği Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmalar başlatıldı. Havza ölçeğinde kuraklık yönetimi ve sektörel tahsis planları hazırlanırken, nehir havza yönetim planlarıyla su kaynaklarının sayısallaştırılarak kayıt altına alınması süreci sürüyor.

8 göl için acil eylem planı yolda! Bakanlık, Eber’den Sapanca’ya su seferberliği başlattı - 3. Resim

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Son olarak, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde “Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı” düzenlendi. Tematik masalarda su bütçesi, kuraklık eğilimleri, göl ekosistemleri, yasal yapılar ve yönetim stratejileri ele alındı. En dikkat çeken gelişme ise “Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi”nin kurulacak olması oldu. Bu sistem sayesinde kuraklık öncesinde çiftçiler ve ilgili kurumlar zamanında uyarılabilecek. ilk defa Eğirdir Gölü için hazırlanan Eğirdir Göl Eylem Planı’nın devamı niteliğinde çalışmalar yapılacak. Söz konusu 8 göl için de acil eylem planları hazırlanıp uygulanacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
YAŞ kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi alanlar ve emekliye sevk edilenler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
YAŞ kararları Resmi Gazete'de! İşte terfi alanlar ve emekliye sevk edilenler - GündemYAŞ kararları Resmi Gazete'de!Denizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu? Balıkesir Valiliği'nden açıklama var - GündemDenizde kaybolmuştu, iş adamı Halit Yukay bulundu mu?Yüzde 65 karşı çıkıyor! CHP'de şimdi de komisyon çatlağı - GündemYüzde 65 karşı çıkıyor! CHP'de şimdi de komisyon çatlağıCHP'deki Namık Tan komedisi devam ediyor! "Bakkal Dükkanı" denilen Afrika'ya Türk mührü - GündemCHP'deki Namık Tan komedisi devam ediyor!Terörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı: Tarihî bir dönüm noktasındayız - GündemTerörsüz Türkiye Komisyonu ilk toplantısını yaptı!Yüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı! İşte TSK'nın yeni komuta kademesi - GündemYüksek Askeri Şura'dan sürpriz kararlar çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...