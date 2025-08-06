8 göl için acil eylem planı yolda! Bakanlık, Eber’den Sapanca’ya su seferberliği başlattı

Türkiye, yılda 1308 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarıyla su stresi altındaki bölgeler arasında yer alıyor. Yapılan çalışmalarda, son yıllarda kuraklık riski taşıyan göllerde su seviyesi düşüşleri, su kalitesinde bozulma, sazlık alan kayıpları ve canlı türlerinde azalma görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı da bu doğrultudaki tedbirlerine hız verdi. Eber, Akşehir, Bafa, Beyşehir, Burdur, İznik, Sapanca ve Seyfe göllerinde su kalitesinin bozulması ve canlı kayıplarının önüne geçmek maksadıyla acil eylem planları hazırlanıyor. Bu kapsamda, 24 Aralık 2024’te düzenlenen Ulusal Su Kurulu toplantısında, kuraklık riski altındaki göller için özel eylem planlarının hazırlanması ve kurula sunulması kararı alındı. Bakanlık, bu süreci hızlandırarak göllerin tespitini, planlamalarını ve mevcut uygulamaların değerlendirilme sürecini başlattı.

YENİ SİSTEM KURULUYOR

“Değişen İklime Uyum Çerçevesinde Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı” kapsamında 112 eylem planlandı. Ayrıca, Su Verimliliği Yönetmeliği yayımlandı ve Su Verimliliği Bilgi Sistemi’nin kurulması için çalışmalar başlatıldı. Havza ölçeğinde kuraklık yönetimi ve sektörel tahsis planları hazırlanırken, nehir havza yönetim planlarıyla su kaynaklarının sayısallaştırılarak kayıt altına alınması süreci sürüyor.

YOL HARİTASI ÇİZİLDİ

Son olarak, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü öncülüğünde “Kuraklık Riski Altındaki Göller Çalıştayı” düzenlendi. Tematik masalarda su bütçesi, kuraklık eğilimleri, göl ekosistemleri, yasal yapılar ve yönetim stratejileri ele alındı. En dikkat çeken gelişme ise “Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemi”nin kurulacak olması oldu. Bu sistem sayesinde kuraklık öncesinde çiftçiler ve ilgili kurumlar zamanında uyarılabilecek. ilk defa Eğirdir Gölü için hazırlanan Eğirdir Göl Eylem Planı’nın devamı niteliğinde çalışmalar yapılacak. Söz konusu 8 göl için de acil eylem planları hazırlanıp uygulanacak.