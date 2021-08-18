Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Amman’da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Ürdün’de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade eden Çavuşoğlu “Ayman ile sürekli temas hâlindeyiz, özellikle Türkiye’de yaşanan afetler hem yangın hem de sel afeti zamanında aradıkları için ve majestelerinin ve Ürdün halkının taziye ve dayanışma mesajlarını ilettiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Afganistan’da yaşananlara ilişkin açıklamalarda bulunan Çavuşoğlu “Afganistan’da gelişmeler hızlı şekilde gerçekleşti. Özellikle son haftalarda ABD’nin de çekilmesiyle Taliban’ın tüm şehirlerde ilerlediğini gördük” diye konuştu. Çavuşoğlu, Türkiye’nin Afganistan’da Taliban da dâhil tüm taraflarla görüşmeler yaptığını söyledi.

Çavuşoğlu “Biz Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan’ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız ve hiçbir zaman da muharip güç göndermedik. Havaalanındaki mevcudiyetimiz ise Kâbil’de çerçeve ülkeyiz. Havaalanının güvenliği ve işletmesini de biz yürütüyorduk. Tüm bu konuları şimdi kendi aralarında müzakere edecekler, geçiş döneminde kimler olacak, nasıl bir yönetim olacak bunların hepsini görüşeceğiz. Şu ana kadar Taliban’ın verdiği mesajları olumlu karşıladık” dedi.

Taliban'la çok yönlü temas Taliban’ın Doha’da bulunan siyasi kanadı ile Katar üzerinden, askerî kanadı ile Pakistan üzerinden, istihbarat örgütü kanalıyla da doğrudan görüşmeler yapılıyor.

Taliban'ın kontrolü ele aldığı Kabil sokakları görüntülendi Afganistan’ın başkenti Kabil’de kontrolü Taliban’ın ele geçirmesinin ardından başkent sokakları görüntülendi.