Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Al Nahyan’ı kabul etti.

BÖLGESEL KONULAR ELE ALINDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile bölgesel konular değerlendirildi. Görüşmede, Birleşik Arap Emirliklerinin Türkiye’ye yönelik yatırımları da ele alındı.

Erdoğan iki ayda 13 Afrika lideriyle görüştü Türkiye’nin Afrika temasları artarak devam ediyor. Erdoğan, bugün tamamlayacağı görüşmeler ile son iki ayda 5’i yüz yüze olmak üzere, 13 Afrika lideri ile görüşmüş olacak.

Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğu duyuruldu Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanlığı, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ve ailesinin BAE'de olduğunu doğruladı.