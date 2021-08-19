Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, 28 Şubat davasında "darbeye teşebbüs" suçlamasıyla 14 sanığa verilen müebbet hapis cezalarını onadı. Kararın ardından davaya bakan Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Çevik Bir ve Genelkurmay Harekat Başkanı Emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da bulunduğu isimlerin cezalarını kesinleştirdi.

Ardından dosya sanıkların cezalarının infazı için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi. Başsavcılık mahkeme kararında infaza engel bir durum görmedi. İnfaz erteleme talepleri reddedilen sanıklar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



"ADALETE TESLİM OLUYORUM"

Muğla Bodrum'da ikamet eden Çetin Doğan, akşam saatlerinde Bodrum Adliyesi'ne giderek savcılığa teslim oldu. Polislerin arasında kameralara seslenen Doğan, "Adalete teslim oluyorum. Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey ortada. Elbette bunun bir sonu gelecek. Sanırım ki bu yüz karası bir şey" dedi. Sağlık kontrolünden geçirilen 84 yaşındaki emekli asker, Muğla Cezaevi'ne gönderildi.



ÇEVİK BİR İSTANBUL'A GİDERKEN YAKALANDI

Emekli Orgeneral Çevik Bir ise Bodrum’daki yazlığından İstanbul’a giderken Milas kara yolunda polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Çevik Bir de işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



RÜTBELERİ SÖKÜLECEK

Öte yandan, Anadolu Ajansı'na (AA) göre; Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi, cezası kesinleşen emekli generallerin rütbelerinin sökülmesi talebiyle Genelkurmay Başkanlığı ve Millî Savunma Bakanlığı'na yazı gönderdi.



Yargıtay'dan Çetin Doğan ve Engin Alan kararı Yargıtay, Balyoz davasında beraat eden Çetin Doğan ve Engin Alan dahil 6 ismin beraat kararlarının bozulmasını istedi.



Çevik Bir: Gülen örgütünün kaynakları 5 milyar Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde eski Genelkurmay Başkanlarından İsmail Hakkı Karadayı, generaller Çevik Bir ve Çetin Doğan’ın da aralarında bulunduğu 103 sanıklı 28 Şubat davasının 81. duruşması dün yapıldı.