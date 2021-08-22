Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sabaha karşı gerçekleşen kaza, merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi.

AĞACA ÇARPARAK TAKLA ATTI

Sancak Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeritte durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde araçta bulunan Hazar Yazar (21), Aybüke Ece (19) ve Merter Koyucu’nun (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Henüz ismi belirlenemeyen bir yaralı da sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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