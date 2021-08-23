Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

14 Ağustos’ta Haiti’de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde 2 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı. Deprem sonrası 540 bini çocuk olmak üzere 1,2 milyon kişi de yardıma muhtaç kaldı.

16 TONLUK YARDIM MALZEMESİ HAİTİ'YE GİDİYOR

Depremden hemen sonra Türkiye’nin yardım teklifi Haiti’ye iletildi ve hazırlıklara başlandı. Haiti makamlarınca da Türkiye’nin yardımlarının büyük memnuniyetle karşılanacağı ifade edildi. Bu kapsamda 80 adet çadır, 270 adet hijyen kolisi ve 222 tane gıda kolisi olmak üzere toplamda 16 ton yardım malzemesi; Milli Savunma Bakanlığı’na ait A400 M tipi askeri kargo uçağıyla Haiti’ye ulaştırılacak.

Uçakla birlikte 7 Kişilik AFAD İnsani Yardım Ekibi de yardımları depremzedelere bizzat teslim etmek ve çadırlarının kurulumunu yapmak üzere bölgeye gidiyor.

Haiti depreminde ölü sayısı artıyor 10 gün önce Haiti'de meydana gelen 7,2'lik depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 207'ye yükseldi.