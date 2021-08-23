Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhıurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiği sürüyor. Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili yaptığı görüşmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan, Afganistan'daki gelişmelerle ilgili yoğun bir diplomasi yürüttüklerini ifade etti.

"TÜM ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

"Afganistan’daki gelişmeler ve düzensiz göç konusuyla ilgili uluslararası alanda yoğun bir diplomasi yürütüyoruz" diyen Erdoğan, "Bölgemizde istikrarı sağlamak, ülkemizi göç baskısına karşı korumak ve milletimizin huzurunu temin etmek için gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.