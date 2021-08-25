Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saat 06.00’da il genelinde önceden belirlenen uyuşturucu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Operasyona, özel harekât polisi, narkotik şube ekipleri, narkotik köpeği ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. Yapılan operasyonda adresler narkotik ekipleri ve narkotik köpekleri ile didik didik arandı. Operasyon kapsamında ekiplerin adreslerdeki çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Türkiye’nin en büyük narkotik operasyonunda 253 gözaltı Gaziantep'te, Cumhuriyet tarihinin en fazla gözaltısının yapıldığı 'Vatan Operasyonu' gerçekleştirildi. 311 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 253 kişi gözaltına alındı.