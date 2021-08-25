Erzincan – Erzurum kara yolu üzerindeki Sansa mevkiinde kaza meydana geldi.
MİNİBÜS YAN YATTI
İstanbul’dan Ağrı’ya düğüne gidenleri taşıyan 34 LRN 315 plakalı minibüs, saat 02. 30 sıralarında sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine devrilerek yan yattı.
9 KİŞİ YARALANDI
Kazada 1 ağır 9 yolcu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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