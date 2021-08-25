Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 25 Ağustos corona virüs tablosunu ve aşılamada son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 296 bin 711 test yapılırken 19 bin 970 vaka belirlendi. Koronavirüsten 217 kişi hayatını kaybederken hastalığa yakalanıp iyileşenlerin sayısı 16 bin 651'e yükseldi.

DİKKAT ÇEKEN ÇAĞRI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;

GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN TABLO: Bir ayda yaklaşık 5 milyon test yapıldı. Çok büyük bir sayı! Bugün 217 can kaybımızın sebebi önleyemediğimiz bulaşmalar. Salgını başımızdan savdık anlayışı. Ertelenen aşı. Bunların bedelini eğer biz ödemiyorsak, ödeyenler var!

2 İL DAHA MAVİYE DÖNDÜ

Aşılama risk haritasında Kocaeli ve Tokat, %75 aşılama oranına ulaşarak mavi kategoriye yükselirken turuncu kategoride yer alan Elazığ, sarı kategoriye yükseldi.

Korona ile bir kat aşağı indik Küresel müteahhitlik sektöründe son 18 yılın en büyük daralması yaşanırken, Türkiye 18,3 milyar dolar gelir ve %4,4 pay ile “Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi” listesinde üçüncü sıraya yerleşti.

24 Ağustos koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'de son 24 saatte 293 bin 37 Covid-19 testinin yapıldığı, 19 bin 191 kişinin testinin pozitif çıktığı, 230 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenildi.