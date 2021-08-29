Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a resmi ziyaretler gerçekleştridi. Gittiği ülkelerde resmi temaslarda bulunan Erdoğan, yurda dönüş yaptı.

ERDOĞAN 21.20'DE YURDA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TC-TUR" uçağıyla saat 21.20'de Karadağ'dan İstanbul'a geldi.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Karadağ'da: Sorumluluğumuz var Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk kez resmi ziyarette bulunduğu Karadağ'da Cumhurbaşkanı Milo Cukanoviç tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan, Cukonoviç ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında ise tarihten gelen bir mesuliyetin olduğunun altını çizdi, ikili ilişkilerin daha da güçlendirileceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek'te resmi törenle karşılandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saraybosna'da 500 yıllık camiyi yeniden ibadete açtı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna’da Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Erdoğan, Bosna Hersek ve Karadağ'a gidecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Bosna Hersek ile Karadağ'a resmi ziyarette bulunacağı öğrenildi.