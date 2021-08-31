Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

2016’dan bu yana Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan açılış töreni bu yıl Yargıtay’ın İncek’teki yeni binasında gerçekleştirilecek. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca birer konuşma yapacak. Koronavirüs salgını sebebiyle davetli sayısı sınırlı tutuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasında, yargının bağımsızlığının yanı sıra, adalet alanında bugüne kadar hayata geçirilen reformlar ve FETÖ ile mücadeleye yönelik önemli mesajlar vermesi bekleniyor. Erdoğan’ın ayrıca mesajlarında, 5’inci yargı paketi ve dezenformasyon kanunu ile değerlendirmelere de yer vereceği belirtiliyor. Öte yandan, adli yılın açılacak olmasıyla beraber gözler FETÖ soruşturmalarındaki son duruma çevrildi. Geçtiğimiz yıl ankesör soruşturmalarının askerî ayağı yapılırken, bu sene sivillere ve kurumlara ağırlık verilecek.