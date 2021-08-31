Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ABD güçlerinin Afganistan'dan geri çekilme süreci başlamıştı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgenal Kenneth McKenzie ise ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin tamamlandığını dün akşam saatlerinde açıkladı.

“BU ZAFER HEPİMİZİN”

20 yıllık mücadelenin ardından Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesi ve ABD'nin ülkeden ayrılmasıyla 'zafer' açıklaması yapıldı. Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Kabil Havalimanı'nın pistinden yatığı açıklamada ''Afganistan'ı tebrik ederim. Bu zafer hepimizin'' dedi.

“DÜNYA İLE İYİ İLİŞKİLERE SAHİP OLMAK İSTİYORUZ”

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, konuşmasında Uluslar arası mesaj vererek, “ABD ve dünya ile iyi ilişkilere sahip olmak istiyoruz. Hepsiyle iyi diplomatik ilişkiler kurulmasını memnuniyetle karşılıyoruz. ABD'nin hizmeti diğer işgalcilere ders oldu.” dedi.

DİPLOMATİK TAHLİYE DEVAM EDECEK

ABD Merkez Komutanı General Frank McKenzie düzenlediği basın toplantısında ise “Askeri tahliye tamamlanırken, ABD vatandaşları ve ayrılmak isteyen uygun Afganları tahliye etmek için diplomatik misyon devam ediyor. Bu geceki geri çekilme, hem tahliyenin askeri bileşeninin sonunu, hem de 11 Eylül 2001'den kısa bir süre sonra Afganistan'da başlayan yaklaşık 20 yıllık misyonun sonunu ifade ediyor” ifadelerini kullandı.

Taliban'dan kadınlar için üniversite kararı ABD 20 yılın ardından Afganistan’dan çekilerek, kontrolü Taliban’a bıraktı. Ülkede yaşanan kaos devam ederken, kadın hakları ihlalleri uluslararası toplumun en büyük endişelerinden biri olmaya devam ediyor. Ülkenin Yüksek Öğrenim Bakanı Haqqani, kadınların üniversiteye gidebileceğini ancak erkek hocalardan ders alamayacağını ve onlarla aynı sınıfta bulunamayacağını söyledi.

ABD’nin korktuğu oldu! Taliban Black Hawk helikopterini ilk kez uçurdu Yaklaşık 20 yıl sonra Afganistan’da kontrolü tekrar ele alan Taliban, ABD’nin ağır silahlarını ele geçirdi. Taliban’ın ele geçirdiği malzemelerden biri de 6 milyon dolarlık ABD yapımı Black Hawk helikopteri. Ortaya çıkan yeni görüntülerde Taliban’ın valilik binası üzerinde uçuş yaptığı görüldü.

Erdoğan: Taliban’ın açıklamaları ılımlı ama tereddütler var “20 yıl öncesinin açıklamalarıyla, şimdiki açıklamalar acaba örtüşüyor mu? Buna baktığımız zaman tereddütler söz konusu. Süreci hassasiyetle izlememiz lazım.”