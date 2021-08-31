Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haklarında gözaltı kararı bulunan 29 şüpheliden 24’ü yakalanırken, operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

ŞEBEKE İLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLATILDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, basım yetkisi sadece Darphane Genel Müdürlüğünde bulunan ve Cumhuriyet döneminden bu yana resmi olarak basımı durdurulan "reşat altın", "hamit altın" ve "ata lirası" üreten şebeke ile ilgili çalışma başlattı.

6 İLDE OPERASYON GERÇEKLEŞTİ

Şebekeyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, yasa dışı üretilen altının kuyumcular vasıtasıyla piyasaya sürüldüğünü belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler İstanbul, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Konya, Kütahya, ve Kayseri'de belirlenen adreslere baskın yaptı.

24 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

55 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, hakkında gözaltı kararı bulunan 29 şebeke üyesinden 24’ünü yakaladı. Adreslerde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 50 milyon TL olan 10 bin adet 'ata lira', 'reşat altın' ve 'hamit altının' ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, diğer 5 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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