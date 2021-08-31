Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de bulunan İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yeri bir anda alevlerle sarıldı. İtfaiye ekiplerinin intikal ettiği yangın bölgesinde, söndürme çalışmaları devam ediyor.

YANGIN BAŞKA BLOĞA DA SIÇRADI

Alınan bilgiye göre, Ziya Gökalp Mahallesinde Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta bulunan kolonya ve dezenfektan üretimi yapan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek başka bir bloğa sıçrayan yangın nedeniyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangın bölgesinde ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.

YANGIN RÜZGARIN DA ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın sırasında sanayi sitesinde bulunan bazı araçlar da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, çevrede güvenlik önlemi alan polis, bölgede bulunan vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

Mobilya atölyesinde yangın çıktı Hatay’ın Antakya ilçesinde sanayi sitesinde bir mobilya atölyesinin çatı katında yangın çıktı.

İş yerinde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü Aydın’ın Germencik ilçesindeki bir iş yerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.