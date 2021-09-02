Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanlar, Barış Pınarı Harekât bölgesinde ihtiyaç sahiplerine gıda ve giyecek yardımı ile sağlık taraması yaptı, bir engelliye de tekerlekli sandalye verdi. Çocuklara da çizgi film izlettirerek yüzlerinde bir tebessüm oluşmasına katkı sağlayan Mehmetçik ayrıca bölgede su sıkıntısı çeken yerleşim yerlerine tanker ile içme suyu sağladı.

Afganistan'dan tahliye edilen ilk Mehmetçikler Türkiye'de Afganistan'dan tahliye edilen ilk Türk Silahlı Kuvvetleri kafilesini taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Mehmetçik göçmen baskısına karşı 7/24 esaslı teyakkuzda İran’a en uzun sınıra sahip olan Van'da gündüz devriye ve gözetleme yapan kahraman Mehmetçik, sınır hattında yasa dışı geçişlere anında müdahale ediyor.