Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörün hain ellerinden yavrularını kurtarmak için eylem yapan ve direnişleri 3'üncü yıllarına giren Diyarbakır annelerini unutmadı. Erdoğan, bugünün önemine binaen sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla anneleri selamladı.

Erdoğan'dan, Diyarbakır annelerine 3'uncu yıl selamı

VİDEODA ANNELERİN MÜCADELESİNE YER VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından Diyarbakır annelerinin mücadelelerine yer verdiği videolu paylaşımında, "Dicle'nin kuzularını çakallara kaptırmamak için gece gündüz demeden çalışıyor, mücadele ediyor, gayret gösteriyoruz. Hain bölücü örgüte karşı başlattıkları azimli duruşun yıl dönümünde, Diyarbakır annelerini selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

"BU GAYRETİNİZ TERÖR ÖRGÜTÜNÜ ÇÖKERTMEYE YETTİ"

Diyarbakır annelerine videoda seslenen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Sizi yıldıramadılar, birdiniz, bir şehir oldunuz, iki şehir oldunuz ve her geçen gün büyümeye devam ediyorsunuz. Sizin bu şevkiniz, bu gayretiniz terör örgütünü çökertmeye yetti. Belki geç olacak, belki zor olacak ama zafer inşallah sizin gibi inanan annelerin zaferi olacaktır."

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