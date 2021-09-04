Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2021 yılı öğretmen ataması programının ardından, memeleketi Rize'ye geçti. Rize'nin İkizdere ilçesinde sıradaki programlarını tamamlayan Erdoğan, baba ocağı Güneysu ilçesine geçti.

ERDOĞAN, KENDİSİNİ BEKLEYEN HEMŞERİLERİYLE GÖRÜŞTÜ

AK Parti İlçe Başkanlığına geçen Erdoğan burada partililerle ve vatandaşlarla görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İlçe Başkanı Mehmet Akif Köse ve Belediye Başkanı Rıfat Özer'den bilgi aldı.

Erdoğan, parti binası çıkışında kendisini bekleyen hemşehrileri ile görüştü. Vatandaşların taleplerini dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra ilçedeki ikametine geçti.

Erdoğan'dan, Diyarbakır annelerine 3'üncü yıl selamı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini evlat nöbetlerinin 3'üncü yılına girmeleri sebebiyle videolu bir mesaj göndererek selamladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Büyüme oranında dünya ikincisiyiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İyidere-İkizdere Yolu ve Tünelleri Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. "Türkiye ekonomisi 2. çeyrekteki yüzde 21,7'lik büyüme oranıyla dünyada İngiltere'den sonra 2. en büyük büyüyen ülke" diyen Erdoğan, enflasyon konusuna değinerek, "Enflasyon sadece bizim değil tüm dünyanın sorunudur" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Okullarımızı açık tutmakta kararlıyız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Gerekli tüm tedbirleri alarak çocuklarımızı pazartesi günü okullarla buluşturacağız. Okullarımızı açık tutmakta, çocuklarımıza en iyi eğitimi öğretimi vermekte kararlıyız" dedi.