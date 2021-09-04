Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, programı gereği bulunduğu Rize'de vatandaşın yoğun sevgisiyle karşılandı. Erdoğan'ın hayranlarının arasında 11 yaşındaki küçük hafız Fatma Zehra'da vardı. Fatma Zehra, Erdoğan'ı görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Cumhurbaşkanına sarılan Zehra, 5 yaşından beri Erdoğan'ı görmek istediğini söyledi.

Küçük Fatma Zehra'nın Erdoğan sevgisi

ZEHRA'NIN GÖZYAŞLARINA KAYITSIZ KALMADI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'de Salarha Tüneli Açılış ve Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni’ne katıldı. Kurdele kesiminden önce sahneye çocukları davet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra uzaktan bağlantı ile Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi’nin gerçekleşeceği alanda bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’a bağlandı. Erdoğan, kalabalığın arasında ismi Fatma Zehra Günaydın olan bir kız çocuğunun gözlerinin yaşlı olduğunu fark ederek son olarak onu da kürsüye çağırdı. Kürsüye çıkan Günaydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer çocuklarla birlikte kurdele kesti. Kurdele kesiminin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sarılarak ağlayan Günaydın o anları anlattı.

"ÇOK DUYGULANDIM"

11 yaşındaki küçük hafız Fatma Zehra Günaydın 5 yaşından buyana Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hayranı olduğunu dile getirerek, “5 yaşından beri Recep Tayyip Erdoğan’a yaklaşmak istiyordum. Nasip bugüneymiş. Çok mutluyum. Biraz duygulandım. İstanbul’dan Trabzon’a anneanneme ziyarete gelmiştik. Oradan buraya geldik. Böylece Cumhurbaşkanımıza yaklaşabildim. Cumhurbaşkanımla yan yana olmak çok güzel bir duyguydu. Çok duygulandım. Kürsüye çıkamamıştım ve bende o sıra ağlamıştım yaklaşamadım diye. O sırada kendisi beni fark etti ve eliyle gel işareti yaptı. Recep Tayyip Erdoğan ‘bu kızımızı da sahneye alalım’ dedi. Sonunda bende yanına gidebildim” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda, muhalefeti eleştirerek, birilerinin ufku taş ve laf yığınlarından öteye geçemediğini, kendilerinin ise Taarruzi İnsansız Hava Aracı Akıncılarla dünya harp tarihini yeniden yazdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Salarha Tüneli'ni hizmete açtı Salarha Tüneli Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bu tünel Rize'nin 70 yıllık hayalidir. Bu tünel ile 14 kilometreyi bulan dağın ardı ile önü arasındaki ulaşım artık 4,5 kilometre civarına ve 5 dakikaya inecektir'' dedi.

Erdoğan'dan göçmen değerlendirmesi: Hepsini geri göndereceğiz Muhalefetin Afgan göçmenlerle ilgili iddiasına tepki gösteren Erdoğan “CHP yine yalan söylüyor. 300 bin Afgan göçmen geldi. Hepsini geri göndereceğiz. Türkiye daha fazla göçmen kabul edemez” dedi.