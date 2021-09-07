Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

"4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ"

AFAD yaptığı açıklamada, “Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan sarsıntıyla yapılan ilk açıklamaya göre; herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.” açıklamasında bulundu.

MERKEZ ÜSSÜ AKDENİZ

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.2 olarak açıklarken, depremin merkez üssünü Akdeniz olarak gösterdi.

Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Antalya'da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından açıklanan verilere göre Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarındaki depremin derinliği ise 26 kilometre olarak belirlendi.

Denizli'de 3,9 büyüklüğünde deprem Denizli'nin Bozkurt ilçesinde saat 12.42'de 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Son dakika deprem! Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre Ege Denizi'nde, Muğla'nın ilinin Datça ilçesi açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.



