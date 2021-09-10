Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan terör örgütü MLKP soruşturması
10.09.2021 - 09:03 | Son Güncelleme: 10.09.2021 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; MLKP silahlı terör örgütü mensubu olduklarına dair haklarında deliller bulunan 23 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanmalarına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.
Etiketler : Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,MLKP,soruşturma,
802681 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/802681.aspx
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