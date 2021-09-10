Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında deprem ve sel felaketlerine değinen Erdoğan, "Devletimiz artık 80'lerin 90'ların enkaz altında kalan devleti değildir. İmkanları da gelişmiştir" dedi. Erdoğan, "Felaket bölgelerine büyük bir çıkarma yaptık. emel gıda maddelerinden barınmaya kadar vatandaşlarımızın her türlü ihtiyacını giderdik. Afetzedeler, devlet nerede diye sordurmadık. Bugün hedefleriyle büyük bir Türkiye Cumhuriyeti vardır. Benzer afetlere maruz kalan batılı ülkeler günlerce afet bölgelerine ulaşamazken, devletimiz vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Felaketleri yaşayan illerin tümü devletin yardım elini yanında hissetmiştir. Bu süreci dünyaya örnek gösterilecek bir başarıyla yönetmiştir" ifadelerini kullandı.

"1 YIL İÇERİSİNDE HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDECEĞİZ"

Erdoğan, "Afet bölgelerinde vatandaşlarımızın zararlarını tazmin çalışmaları halen devam ediyor. Binaların yerine yenilerini inşa etmeye başladık. 1 yıl içerisinde bunları bitireceğiz. Hak sahiplerine binalarını teslim edeceğiz. Bunu daha önce depremlerle sarsılan illerimizde sağladık. Sel ve yangın afetini yaşayan illerimizde de aynısını yapacağız" dedi.

"MUHALEFET SINIFTA KALMIŞTIR"

"Afetler meselesinde muhalefet sınıfta kalmıştır" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek kaygımız muhalefetin bu çalışmalara destek olmak yerine günlük siyasetin kısır tartışmalarına alet etmesidir. Öyle ki vatandaşlarımızın canının ve malının derdine düştüğü bir dönemde muhalefet partileri istismar peşinde koştular. Olmadık iftiralarla, yetmediği yerde yalan terörüne sarılarak insanımızın kafasını bulandırmaya çalıştılar. Muhalefetin her konuyu siyasileştirme gayreti burada da ifşa olmuştur" dedi.

MERAL AKŞENER'E SERT TEPKİ

İYİ Parti lideri Meral Akneşer'in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmesine sert tepki gösteren Erdoğan, "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı'nı Fatih Sultan Mehmet'e benzetiyorlar. Bunlar Fatih'in kim olduğunu anlamamış, bilmiyorlar. Taksim olaylarında başbakanlık konutumuzun hemen karşısında duvara 'Zulüm 1453'te başladı' yazdılar. Meral Hanım sen kimi kime benzetiyorsun? 'Zulüm 1453'te başladı' diye duvarlarımzıa bu yazıları yazanlarla aynı yolda yürüyorsun. Gezi Parkı olaylarında Bizans olaylarını yaşayanlarla beraber yürüyorsun. Fatih kim sizler kim?'' ifadelerini kullandı.

Akşener'e tepki gösteren şehit ağabeyi o anları anlattı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Erzincan'da bir kahvehaneye düzenlediği ziyaretinde Akşener ve görüştüğü kişiye “Yalan söylüyorsunuz” diyerek tepki gösteren şehit ağabeyi Yusuf Budak, yaşananların planlı bir durum olduğuna inandığını dile getirdi.

İşte İmamoğlu'nun yeni evi: Şehitlik arazisi üzerine yapılan lojmana yerleşti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Rumeli Hisarı'nda şehitlik arazisi üzerine yapılan saray gibi lojmana yerleştiği iddia edildi. Gazeteci yazar Tolga Saçıkara "Şehitlik bölgesinde lojman şık durmuyor" dedi.