Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Barış Pınarı Harekatı'na katılmak üzere 10 Mart 2021'de Elazığ’dan Suriye’ye uğurlanan 200’den fazla JÖH mensubu, görevlerini başarıyla tamamladı. Kahramanlar 6 ay sonra Elazığ'a geri döndü. Askerler ve aileleri kavuşmanın mutluluğunu yaşadı, birbirlerine sarılarak hasret giderdi.

"GÖREVİNİZİ LAYIKIYLA YAPTINIZ"

Askerlerine hitap eden Elazığ İl Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Yıldız "Birliğinize hoş geldiniz. Hiçbir çıkar gözetmeksizin verilen görevi namus ve şeref bilerek yerine getirdiniz, sağ salim vatan topraklarına ulaştınız. Ne kadar gururlansanız azdır. En olumsuz şartlarda dahil dünyanın en üstün azmiyle Kafkaslar'da, Sarıkamış’ta ve Dumlupınar’da savaşan jandarma birlikleri aynı ruh ve azimle Suriye’de de mücadeleye devam etmektedir. Suriye’de görev yaptığı sürede sivil halka zarar vermeden terörle mücadelede Elazığ Jandarma Özel Harekat Komutanlığı dosta güven, düşmana korku vermiştir. Anne, baba, eş ve evlatları olarak onlarla övünmek sizin en doğal hakkınızdır. Komando Özel Harekat Komutanlığımızın değerli mensupları, kıymetli kardeşlerim çok önemli bir görevi ifa ettiniz. Ve bugün tekrardan vatanınıza ve yuvanıza geldiniz. Allah’a hamdolsun ki hiçbirinizin ayağına taş değmeden bu asil görevi ifa ettiniz. Bu vesile ile canlarını terörle mücadelede feda eden bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyoruz. Allah’a hamdolsun ki Elazığ Jandarma Özel Harekat Komutanlığı verilen bu görevi layıkıyla yapmış ve bundan sonra da verilecek her görevi de layıkıyla yapacağına inancımız tamdır. Biz gittiğimiz yerlere oraların maddi ve manevi kaynaklarını elde etmek için gitmiyoruz. Biz gittiğimiz yerlere yüce değerleri yaymak, insanlığın ve kardeşliğimizin mutluluğunu tesis etmek için gidiyoruz. Türk askerlerinin, jandarmasının ve polisinin gittiği her yerde insanlara özgürlük, huzur ve güven ortamı tesis edilmiştir ve edilmeye de devam edilecektir. Aslanlarım sizleri tek tek alnınızdan öpüyor ve tekrar yuvanıza hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı bölgesine saldıran 5 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesine saldıran PKK/YPG'li teröristlere karşılık verildiğini açıkladı. Saldırıyı gerçekleştiren 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı ve Pençe Yıldırım bölgelerinde 4 terörist etkisiz hale getirildi Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3, Pençe Yıldırım bölgesinde ise bir PKK/YPG'lı terörist etkisiz hale getirildi.