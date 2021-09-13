Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Manavgat’ta tarihin en büyük orman yangınından sonra evleri, eşyaları, araçları yanan, hayvanları telef olan vatandaşların yaraları sarılmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yardım çağrısı üzerine orman yanında traktörleri zarar gören 16 aileye yeni traktörleri teslim edildi.

Manavgat Gençlik Merkezinde düzenlenen araçların teslim törenine Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, AK Parti Antalya Milletvekilleri İbrahim Aydın, Tuba Vural Çokal, TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Çavuşoğlu, 11 gün süren yangından sonra bölgeye gelen Cumhurbaykanı Recep Tayyip Erdoğan’ın traktörleri yanan köylülerin mağduriyetlerinin giderilmesi talimatı verdiğini hatırlatarak şunları söyledi: Birkaç gün içerisinde 4 traktör geldi. Toplam 25 traktör Antalya’da yandı. Bir vatandaşımız traktörünün kaydının dahi olmadığını söyleyerek, almaktan feragat etti. 4 vatandaşımız da traktör almak yerine bedellerinin ödenmesini istedi. AFAD, bu bedelleri ödedi. Bugün 16 traktörün dağıtımını yapıyoruz. Bugün 16 traktörü hibe eden TÜMOSAN ve Türktraktör’e teşekkür ediyoruz.

Ardından 16 traktör, sahiplerine kura yöntemi ile teslim edildi. Çavuşoğlu, teslim töreninin ardından traktörün üzerine çıkarak ilk testi kendisi yaptı. Daha sonra çiftçiler kendi traktörlerine binerek ilk kez kontak çevirdi. Yeni traktörünün koltuğuna oturan Saliha Sungur (76) “Çok mutlu oldum. Eşimin hatırası yerine geldi. Eşimin acısı ve bunun acısı vardı” dedi. Osman Ali Şen ise “Şu an mutluyum. Herkese böyle traktör nasip olsun” diye konuştu. 45 yaşındaki Mustafa Köse “Akşam yayladan geldim, yanan traktörümü yeni gördüm, sabahında da devletimiz yenisini verdi, devletimizle gurur duydum’ şeklinde konuştu.

Manavgat'taki yangında tedavi parası küle dönmüştü! Yüzü tekrardan güldü Antalya'daki çıkan orman yangınlarında evini ve kanser tedavisi için biriktirdiği parası küle dönen Cemile Öner'e yurt içinden ve yurt dışından yardım eli uzandı.