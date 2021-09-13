MİT ve TSK'nın operasyonuyla, PKK/KCK'nın sözde HPG dış ilişkiler sorumlusu 'Cevher' kod adlı terörist Mehmet Emin Ekinci Irak'ın kuzeyindeki Gara'da etkisiz hale getirildi.
MSB: “İdlib'de saldırı sonucu ağır yaralanan asker hastanede şehit oldu” Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırı sonucu ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu açıkladı.
MSB acı haberi duyurdu! 2 Mehmetçik şehit oldu MSB, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde, intikal halinde olan mehmetçiğe saldırı düzenlendiğini ve saldırı sonucunda sonucunda iki kahraman askerin şehit, üç kahraman askerin ise yaralandığını duyurdu.
MSB duyurdu! 6 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Şimşek operasyon bölgesinde 6 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.