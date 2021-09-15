Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eski istihbaratçı Enver Altaylı’nın damadı olan ve FETÖ üyeliğinden Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanan Metin Can Yılmaz hakkında iddianame hazırlandı. Yılmaz için 35 yıla kadar hapis cezası istenirken 18 Nisan-7 Haziran 2015’te Skype üzerinden “yilmazmetincan” kullanıcı ismiyle yaptığı yazışmalar dava dosyasına girdi. Buna göre Yılmaz ile M.H. isimli bir kişi, yazışmalarda, örgütün kamu kurumlarına sızdırdığı çok sayıda üyesinin bulunduğunu, özellikle ordu ve hukuk alanındaki mensuplarıyla ülke yönetimini ele geçirebilecek düzeye geldiklerini anlatan ifadeler kullandı.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’den “hocaefendi”, örgütten ise “cemaat” olarak bahseden Yılmaz, o tarihte yapılan bir tartışmaya dikkat çekerek örgütün yetişmiş adamları olduğuna, özellikle orduda kendilerine tabi olanların sayısına dikkat çekti. Yazışmalarda, 2015 genel seçimlerinde örgütün izleyeceği strateji ile darbe girişimini ima eden içerikler de yer aldı. Yılmaz, AK Parti’nin tek başına iktidar olmaması için HDP’nin barajı geçmesi gerektiğini, içine sinmese de HDP’ye oy verebileceğini ifade etti. M.H, seçim sonuçları ne olursa olsun AK Parti’nin iktidardan uzaklaştırılacağını belirterek “Bunların müddeti temmuz ortası, göreceksin” ifadesiyle 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildiği imasında bulundu. Metin Can Yılmaz, 2 Haziran’daki mesajlarda da FETÖ’nün bir an önce hükûmete yönelik operasyonu başlatması gerektiğini belirtti. Ayrıca ikilinin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli’ye sık sık hakaret ettiği görüldü.

Ankara merkezli 43 ilde FETÖ operasyonu Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Ankara merkezli 43 ilde, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.