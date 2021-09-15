Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları, Yunan adalarına ulaşan düzensiz göçmenleri Ege Denizi'nde adeta ölüme terk ediyor. Türk Sahil Güvenlik ekipleri, lastik bot veya can salı içinde Türk karasularına geri itilen 6 binden fazla düzensiz göçmeni kurtardı.

35 GÖÇMEN GERİ İTİLDİ

Son olarak sabah saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye kurtarma botu sevk etti. Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içindeki 35 düzensiz göçmen kurtarıldı.

11 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Öğleden sonra ise yine Marmaris açıklarında Yunanistan unsurlarınca küçücük can salına bindirilerek Türk karasularına geri itilen 11 düzensiz Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. İki ayrı geri itme olayında kurtarılan 46 düzensiz göçmen Muğla Geç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Yunanistan'ın Türk kara sularına ittiği 49 göçmen kurtarıldı İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Çeşme ilçeleri açıklarında Yunanistan tarafından ölüme itilen 49 düzensiz göçmen Türk Sahil Güvenliği tarafından kurtarıldı.

Çanakkale açıklarında 35 göçmen yakalandı Çanakkale açıklarında, Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı yollarla gitmeye çalışan 35 düzensiz göçmen yakalandı.