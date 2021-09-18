Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya’nın Krasnoyarsk kentinde tur operatörü olarak çalışan Galina Jdarnova, Moskovski Komsomolets gazetesine verdiği demecinde, "Tatilini genelde Rusya dışında geçiren bir müşterim, Afganistan'a gitmek istediğini söyleyince bir ön çalışma yaptık. Afganistan'a tur düzenlemenin yolunu bulduk" dedi.

TALİBAN TURU İSTANBUL AKTARMALI OLACAK

Rusya’dan başlayarak Afganistan’da bitecek olan turun detayları ise şöyle: "İlk aktarma durağı İstanbul Havalimanı ancak İstanbul'dan Kabil'e doğrudan sefer bulunmadığı için buradan ikinci bir aktarma yapılıyor. 35 saatlik yolculuğun sonunda Kabil'e ulaşılabiliyor. 10 günlük Afganistan turu, sadece Taliban tarafından kontrol altına alınmış bölgeleri kapsıyor."



Talibanlı hayat! Kabil'deki esnaf kepenkleri açmaya başladı Afganistan’da yönetimin Taliban’a geçmesi 1. ayını doldururken, ülkede 9 gün önce de geçici hükûmet kuruldu.