Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı tarafından 18 Eylül 2021 koronavirüs tablosu paylaşıldı.

Buna göre, 335 bin 244 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 161 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 23 oldu.

AŞI DURUMU

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,74, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 67,51 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplamda 104 milyon 894 bin 94'e yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 300 bin 878 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il Muğla, Yalova, Kilis, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Antalya, Edirne, Çanakkale ve Eskişehir oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Gümüşhane, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Mardin, Bingöl, Siirt, Muş, Bayburt ve Elazığ olarak sıralandı.

"SON BİR HAFTA BİZİ UYARIYOR"

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "VAKA SAYILARI 18 Eylül: 26.161, 17 Eylül: 27.692, 16 Eylül: 28.118, 15 Eylül: 28.224, 14 Eylül: 27.802 ,13 Eylül: 24.613, 12 Eylül: 21.352. Vaka sayıları bir gün öncesiyle değil, ortalama bir hafta öncesiyle kıyaslanmalıdır. Son bir hafta bizi uyarıyor. Kurallara uyup, aşımızı olalım." dedi.

17 Eylül koronavirüs tablosu Koronavirüs salgınında bugün 27 bin 692 yeni vaka tespit edilirken, 237 vatandaşımız da hayatını kaybetti.

16 eylül 2021 koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 262 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 28 bin 118 yeni vakanın olduğunu açıkladı.