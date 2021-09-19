Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satır başları:

Görüşmelerin ilk gününde 21 Eylül'de BM Genel Kurulu'na hitap edeceğim. BM'nin gündeminde yer alan temel meselelere ilişkin görüşlerimizi paylaşacağım. BM Genel Sekreterinin yanı sıra çok sayıda devlet başkanı ile ikili görüşmelerim olacak. ABD'deki vatandaşlarımızla bir araya geleceğim. ABD'deki bazı baın yayın organı temsilcileriyle mülakatlar gerçekleştireceğim. Son derece yoğun bir temas ve toplantı trafiği içinde bulunacağız. ABD'de 'Daha Adil Bir Dünya Mümkün' eserimizi de yabancı dillerde hazırladık ve onları da muhataplarına aynı şekilde takdim edeceğiz.

"KİRA ARTIŞLARI ZULMÜNÜN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ"

(Kira artışları) Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, suistimal varsa bakan arkadaşlarım yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yurt konusunda Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var. Bay Kemal'e kalırsa ne yaparsanız yapın yediremezsiniz, çünkü onun dünyası farklı. Dikili bir ağacı yok ama yalan bunda bol. Onunla beraber hareket eden bazı medya grupları var, onlar karalama kampanyasını sürdürüyor. Hiç bir dönemde olmadığı kadar yoğun şekilde yalan atıyor, bir senede bu sorunu bitirecekmiş. Bu kadar abartılacak kadar sorun yok ki, ne abartıyorsun. Dün yine sözcüsü bir şeyler söylüyor. Söylediği ne? Yine yalan. Çiftçi battı diyor. Ben bir gün önce şeker pancarı ile ilgili fiyat açıkladım. Yüzde 25 şeker pancarına zam yaptık. Adam çıkıyor yalanın daniskasını atıyor. Benim vatandaşım ne diyor? Gayet memnun. Şehirleri dolaşıyorum, nerede ne var görüyoruz.

MARKETLERDEKİ FAHİŞ FİYATA YAKIN MARKAJ

Göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin altığı burs 45 liracıktı, şu anda 650 TL'ye çıktı. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu, bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Şu anda da atacağımız adım şu, özellikle Ticaret Bakanımın sorunu yoğun olacak, zincir marketler başta olmak üzere marketlerdeki denetimleri ciddi şekilde sürdürmek vesilesiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. ABD dönüşü işin üzerine kendim de gitmek suretiyle ilgileneceğiz.

SEÇİM BARAJI DÜŞECEK Mİ?

Görevlendirdiğimiz arkadaşlar çalışmalarını başka bir noktaya getirdiler. ABD dönüşü kendilerini de dinleyeceğiz. Sonra da yolumuza yürüyeceğiz. İnşallah 2023 seçimlerine girerken çok daha başka şekilde girelim, Türkiye'nin beklediği sistemi yakalamış olalım. Meclis şu anda kapalı, açıldığı anda da inşallah yaptığımız çalışmayı uzatmadan Meclis'e göndereceğiz ve müzakerelere başlamış olacağız.

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