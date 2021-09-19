Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da hafta sonu NATO Genelkurmay Başkanları toplantısı düzenlendi. Toplantıda Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ile ABD'li mevkidaşı Mark Milley bir araya geldi. İki general, güvenlik meselelerini ele aldı. ABD Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi, bölgesel güvenlik, terörle mücadele operasyonları ve mülteci krizi gibi konular konuşuldu. Görüşmede ABD ve Türkiye'nin NATO ittifakının kilit üyeleri olarak güçlü ve daimi askeri ilişkiye sahip olduğu vurgulandı.

ABD Genelkurmay Başkanı Milley: ‘Görevimiz havaalanını korumak’ ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Afganistan hakkın açıklamalarda bulundu. Mark Milley, “Afganistan ordusunun ve hükümetin 11 gün içinde çökeceğine dair hiçbir ibare yoktu” dedi.

Bakan Akar, Genelkurmay Başkanı Org. Güler ile Trablus’a gitt Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ile Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.