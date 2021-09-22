Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay Reyhanlı'da görevli hudut birliklerinin, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 3 kişiyi yakaladığı belirtildi.
DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUBU OLDUKLARI ORTAYA ÇIKTI
Yapılan incelemede, yakalanan şahısların DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi.
Milli Savunma Bakanlığında 'Afganistan' toplantısı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında yapılan ve Afganistan’daki Türk Görev Kuvveti Komutanı’nın da yer aldığı videokonferans toplantısında ülkedeki son gelişmeler ele alındı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın köprü tankları Bozkurt’ta Milli Savunma Bakanlığı, Bozkurt’ta yaşanan sel felaketinin ardından köprü tankları yollamıştı. Bozkurt’a ulaşan kaydırmalı köprü tanklarının kurulumuna başlandı.
Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel Alacak Milli Savunma Bakanlığı 338 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu.