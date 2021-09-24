Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik düzenlene operasyonlar, başarılı bir şekilde sürdürülmeye devam ediyor. Bu kapsamda; FETÖ'nün "evlendirme-izdivaç mesulü" olan mensuplarına yönelik Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 9 kişi gözlatına alındı. Gözaltında alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

"BYLOCK" KULLANICI KAYITLARI BULUNUYOR

Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik yürütülen çalışmalarda, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcı kaydı bulunan, mahrem yapılanma içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen ayrıca örgüt içerisinde 'evlendirme-izdivaç mesulü' olan ve örgütsel faaliyetlere katıldığı anlaşılan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

6 KİŞİ ADLİ KONTROL KAPSAMINDA SERBEST BIRAKILDI

Mersin merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda, 9 şüpheli gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 6'sı 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

Ankara merkezli 19 ilde FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden; Silahlı terör örgütünün TSK’yı hedef alarak içersinde yuvalanan ve ‘mahrem hizmetler’ yapılanması içerisinde yer aldığı anlaşılan, 51 şüphelinin, Ankara merkezli 19 ilde, eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi.

FETÖ'nün mali yapılanmasına operasyon: 15 şüpheli yakalandı İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün mali yapısını şekillendiren Kaynak Holding yöneticilerinin kurdukları güvenlik şirketinin 15 çalışanı yakalandı.

İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ operasyonu: 25 gözaltı İstanbul merkezli 10 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. 8 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.