Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı, 27 Eylül korona virüs tablosunu paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 353 bin 324 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 188 kişinin testi pozitif çıktı, 206 kişi yaşamını yitirdi.

BAKAN KOCA: KURALLARA UYMADIĞIMIZI GÖRÜYORUZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kurallara uyulmadığına dikkat çekerek, "Bugünkü tabloda, 27.188 kişinin, ortalama bir hafta önce, uymaları gerektiğini aslında bildikleri kurallara uymadığını görüyoruz. Muhtemelen risk aldıklarını düşünmüyor, tedbire gerek görmüyorlardı. Kalabalık ortamda, evimizin dışında tedbirlere mutlaka uymalı, aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.

BİR İL SARI BİR İL MAVİYE DÖNDÜ

Aşılama risk haritasında turuncu kategoride bulunan Düzce sarıya kategoriye geçerken, sarı kategoride bulunan Osmaniye ise mavi kategoriye geçti

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Gündem fahiş fiyatlar ve koronavirüs Üç haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Yeni yasama yılı öncesi Beştepe'de toplanan kabinede gündem fahiş fiyatlar ve koronavirüs salgını olacak. Kabinede ayrıca dış politikanın öne çıkan başlıklarının da değerlendirilmesi bekleniyor.

26 Eylül koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 221 Covid-19 testinin yapıldığını, 25 bin 861 kişinin testinin pozitif çıktığını ve 228 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.