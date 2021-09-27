Türkiye Gazetesi

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığının örgütün kentteki yeni yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yakalanan 44 şüpheliden 42'sinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 42 şüpheliden 19'u çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüphelilerden 23'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kişinin emniyetteki sorgusu devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada yaklaşık 6 ay süreyle yapılan iletişimin dinlenmesi, teknik araçlarla izleme ve fiziki takip faaliyetleri sonucu tespit edilen şüphelilere yönelik 23 Eylül'de operasyon düzenlenmişti.

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