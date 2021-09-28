Türkiye Gazetesi

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ederek 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binasındaki oturma eylemi 757. günü ile devam ediyor. Oğlu Yusuf’un 2014 yılında 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyleyen Nurettin Ödümlü, çocuğuna seslenerek teslim olmasını istedi.

“ONLARIN ÇOCUKLARI AVRUPA’DA YAŞIYOR”

Ödümlü, “Köy korucusu ve muhtar olduğum için devleti seviyordum oğlumu 2014’te götürdüler. Bunlar 1991’de 13 yaşındaki kız kardeşimi de öldürdüler, babamda kardeşimin cenazesinde kalp krizi geçirip vefat etti. HDP Kürtlerden ne istiyor, hiçbir güven bırakmadı, biz devletimizi seviyoruz, burada ne kadar Türk var ise onların hakkına bizde sahibiz. Buradaki aileler çocuklarını bekliyor, onların çocukları Avrupa’da yaşıyorlar bizimkiler dağda cenazeleri bile göremiyoruz. 2 yıldır çocuğum ölmüş diyorlar bu hayatla yaşıyoruz.”

“ANNE VE BABALARINIZ SİZİ BURADA BEKLİYOR”

“Biz çocuklarımızı istiyoruz, oğlum eğer beni görüyor ve duyuyorsan evine dön gel Yusuf artık yeter. HDP’liler dağdaki gençlere giderseniz işkence yaparlar, 50 yıl ceza verecekler diyorlar öyle bir şey yok. Dağda gelen çocuğu Recep Tayyip Erdoğan yanına kabul etti, bu dünyaya bir örnek olsun. Teslim olursanız sizi anne ve babalarınıza teslim ediyorlar. Kimse size zarar veremez tüm dağdaki çocuklara sesleniyorum, eve gelip teslim olun anne ve babalarınız sizi burada bekliyor” dedi.

Evlat nöbetindeki annelerin acısı dinmiyor! Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırılan annelerin nöbet direnişi devam ediyor. HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 737'nci güne ulaştı. Evlat nöbeti tutan anne Solmaz Övünç, "Üç yıldır çocuk çalan partinin önündeyiz" dedi.