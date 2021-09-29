Türkiye Gazetesi

Öğretmenin “vahim” sözlerini duyar duymaz olaya müdahil olan ve hakkında soruşturma başlatan Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile yetkili devlet görevlilerine teşekkür eden Özdemir, gerek Osmanlı döneminde gerek bir asırlık cumhuriyet tarihinde Alevilerin hep devletin, milletin yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini vurguladı. Özdemir, birlikteliğin ana unsurunun insan olmak, üzerinde yaşanılan topraklara ve al bayrağa sahip çıkmak, dini, dili, rengi, mezhebi fark etmeksizin sevgi ve saygıyla karşısındakine muhabbet duyabilmek olduğunu ifade etti. Özdemir “Hem içeride hem dışarıda ülkemiz aleyhine kurulan tuzaklara karşı Cumhurbaşkanı’mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde mücadeleye devam ederken böylesi birtakım insanların çıkıp olmayacak nedenlerle dikkatleri başka yöne çekme çabaları pek de hafife alınacak şeyler değildir. En iyi tabirle bunlar vatan hainidir” diye konuştu.