Türkiye Gazetesi

Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye/Kamışlı bölgesinde düzenlediği nokta operasyonda, Interpol Kırmızı Bülten ve Terörden Arananlar Listesi’nde Kırmızı Kategori ile aranan PKK Merkez Komite Üyesi Haydar Varto kod adlı Engin Karaaslan’ı etkisiz hâle getirdi. Edinilen bilgilere göre PKK’ya 1980’li yıllarda katılan Engin Karaaslan, 1990’lı yıllarda Suriye/Şam’da Abdullah Öcalan’dan bizzat eğitim almış, 2000’li yıllarda PKK Ermenistan Temsilciliği görevini üstlenmiş ve KCK Adalet Divanı Üyesi olarak görev yapmıştı. 2019 yılından bu yana Suriye’de bulunan Kararaslan, en son PKK’nın Suriye’deki en üst yürütme organı PKK ‘Suriye Sekreteryası Üyesi ve PKK/KCK Suriye Genel Sağlık Sorumlusu olarak görev alıyordu.

MİT TAKİP EDİYORDU

Örgütte bulunduğu süre içerisinde Tunceli, Amanos ve Kandil’de silahlı alanda üst düzey yöneticilik ve çok sayıda eylemin planlamasını bizzat yaptığı bilinen Karaaslan’ı, MİT, bu faaliyetleri doğrultusunda hedef listesine aldı. MİT’in sahadaki ajanları vasıtasıyla, Suriye/Kamışlı merkezli faaliyet gösterdiği tespit edilen Karaaslan, Kamışlı-Haseke anayolu üzerinde Eli Fero mevkiinde SİHA operasyonu ile etkisiz hâle getirildi.

Karaaslan’ın kaybının, örgüt yöneticileri arasında yıkıma neden olduğu, bu durumun motivasyon kaybına sebep olmaması için, alt kadrolardan gizlendiği, ortaya çıktı. MİT’in yaptığı bu operasyonla, bugüne değin Suriye’de en üst düzey teröristin etkisiz hâle getirildiği de öğrenildi.

Suriye'nin kuzeyinde 10 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Suriye'nin kuzeyindeki teröristlere darbe vurmaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı girişiminde bulunan teröristlere misliyle karşılık veren Kahraman Mehmetçik, bölgede 10 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." denildi.