Türkiye Gazetesi

Saadet Partisi'nin önemli isimlerinden Oğuzhan Asiltürk, bugün 86 yaşında hayatını kaybetti. 13 Eylül'de eşi ile birlikte zatürre sebebi ile hastaneye kaldırılan Asiltürk'ün bugün hayatını kaybettiği duyuruldu. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Asiltürk'ün ailesine baş sağlığında bulunarak sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.

TBMM Başkanı Şentop'un paylaşımı şöyle:

"Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk bekâ âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun. Mekanı cennet olsun."

Son dakika: Oğuzhan Asiltürk hayatını kaybetti Son dakika: 13 Eylül'de zatürre sebebi ile hastaneye kaldırılan ve bir süredir tedavi gören Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk 86 yaşında hayatını kaybetti.