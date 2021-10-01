Türkiye Gazetesi

Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüs aşılamalarına yönelik paylaşımda bulundu. Bakan Koca, paylaşımda, "Covid-19'a karşı ikinci doz aşı oranı Artvin, Sinop ve Bilecik'te yüzde 75'i geçti. Böylece mavi il sayımız 19'a ulaştı. Hepimizin lehine sonuçlar için ikinci doz aşı oranında yarışalım" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca paylaştı! Aydın ve Zonguldak vurgusu Ülke genelindeki aşılanma oranlarını paylaşan Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Aydın’a dikkat çekerek “İkinci doz oranında yarışalım” dedi.

Bakan Koca'dan aşı kartı açıklaması Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşı kartı" getirilecek iddialarına cevap verdi.

Bakan Koca güzel haberi duyurdu: Türkiye aşı sıralamasında 7. sıraya yükseldi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünyada uygulanan koronavirüs toplan aşı dozunda Türkiye'nin Almanya'yı geçerek 7. sıraya yükseldiğini duyurdu.