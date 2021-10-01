Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları Tekirdağ'da yakalanan FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesi Malkara Yolunda bir grup FETÖ şüphelisinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
ŞÜPHELİ ARAÇTA YAKALANDILAR
Kısa sürede söz konusu bölgeye giden polis ekipleri, şüpheli aracı durdurarak, aracın içerisinde arama ve şahısların kimlik kontrolünü yaptı.
Arama ve kontrollerde meslekten ihraç öğretmen M.K., ihraç askeri okul öğrencisi Z.K., ihraç astsubay Y.S., İ.Y. ve F.A. yakalanarak gözaltına alındı.
4'Ü TUTUKLANDI 1'İ SERBEST
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarından sonra adliyeye sevk edildi. Adliyede mahkemeye sevk edilen F.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 4 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yurt dışına kaçarken yakalanan FETÖ'cüden 5'i tutuklandı İzmir'in Urla ilçesinde, deniz yoluyla Yunanistan'a kaçarken yakalanan 6 FETÖ şüphelisinden 5'i tutukladı.
7 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı FETÖ'cü hainlere yönelik operasyonlar durmaksızın sürüyor. Son olarak 7 örgüt üyesi ülkeden kararken yakayı ele verdi.
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ'cüden 4'ü tutuklandı
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 5 FETÖ şüphelisinden 4'ü tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Yunanistan'a kaçmak için hazırlık yaptıkları Tekirdağ'da yakalanan FETÖ'cülerden 4'ü tutuklandı. Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Süleymanpaşa ilçesi Malkara Yolunda bir grup FETÖ şüphelisinin Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçacağı bilgisine ulaşılması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.
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