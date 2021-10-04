Türkiye Gazetesi

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki bir caminin girişinde öğle namazı esnansında bombalı saldırı eylemi gerçekleşmişti. Saldırıda 5 kişi ölmüş, 20 kişi ise yaralanmıştı. Konuya ilişkin Türkiye'den Kabil'e yönelik bir başsağlığı mesajı yayımlandı.

"ÜLKEDE İSTİKRAR VE GÜVENLİĞİN BİR AN ÖNCE TESİS EDİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kabil'deki Eidgah Camisi girişinde cenaze namazı sırasında meydana gelen bombalı saldırıda can kayıplarının ve yaralanmaların olduğunun büyük üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu menfur ve insanlık dışı saldırıda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar diliyor, ülkede istikrarın ve güvenliğin bir an evvel tesis edilmesini temenni ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kabil'in Çemen Huzuri bölgesindeki Eidgah Camisi'nin girişinde bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiği, 20 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.

Görgü tanıkları, saldırının, Taliban sözcüsü ve Taliban yönetiminin "Kültür Bakanı Yardımcısı Vekili" Zabihullah Mücahid'in birkaç gün önce vefat eden annesinin aynı camide yapılan hatim merasimi sırasında

Kabil'de patlama: Ölü ve yaralılar var Kabil'de Eid Gah Cami’nin girişinde gerçekleşen patlamada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.