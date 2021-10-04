Türkiye Gazetesi

Ulaştırma ve Alttapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından yap-işlet-devret- (YİD) modeliyle ihale idilen inşaat çalışmaları, DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi ortaklığı tarafından yürütülen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, uluslararası alanda da takdir görüyor.

ENGİNEERİNG NEWS- RECORD’DUN ÖZEL BÖLÜMÜNDE YER ALDI

Otoyol sathını oluşturacak 87 tabliyeden 81’inin montajı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 1915 Çanakkale Köprüsü, kullanılan ileri teknolojiler ve üstün teknik özellikleriyle, uluslararası inşaat sektörünün referans yayınlarından Engineering News-Record’da özel bir bölüm ile yer aldı.

10 SAYFALIK ÖZEL BİR BÖLÜM HAZIRLANDI

Türk şirketlerinin de ön sıralarda yer aldığı ve her sene yayınlanan "Dünyanın En Büyük Uluslararası Müteahhitleri" listesi ile tanınan Engineering News-Record’un (ENR) son sayısına damga vuran 1915 Çanakkale Köprüsü için 10 sayfalık özel bir bölüm hazırlandı.

DÜNYADA İNŞAAT SEKTÖRÜNE ÖRNEK OLUYOR

Köprü hakkındaki haberi hazırlamak için derginin kıdemli editörü Aileen Cho, Los Angeles’tan Çanakkale’ye gelerek, yetkililerden bilgi aldı ve proje sahalarını yerinde ziyaret etti.

Türkiye’nin batısında otoyol entegrasyonunu tamamlayacak ve İstanbul Boğazı geçişine yeni bir alternatif oluşturacak proje, dünyada inşaat sektörüne örnek olmaya devam ediyor. ENR’da geniş yer bulan projede her geçen gün sona yaklaşılıyor. 18 Mart 2022’de açılması planlanan 1915Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nde, otoyol tabliyelerinin montajı da büyük ölçüde tamamlandı.

DÜNYA ÖRNEK ALIYOR

Geçtiğimiz günlerde ENR’ın 2021 yılı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi’nin ortak müteahhitleri Limak 56. sırada ve Yapı Merkezi 68. sırada, Projenin Güney Koreli ortakları DL E&C 83. sırada ve SK ecoplant ise 62. sırada yer almıştı.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücreti belli oldu Dün 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçiş yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 18 Mart 2022'de açılacak köprünün ücretinin 15 Euro olacağını açıkladı. İstanbul'daki metro simgesi gerginliği ile ilgili de konuşan Karaismailoğlu, kendilerinin sadece Bakanlık tarafından yapılan metrolara 'U' harfini koyduklarını dile getirdi.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi gün: Asya'dan Avrupa'ya ilk adım atıldı 'Simgelerin köprüsü' olarak adlandırılan ve tamamlandığında dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüsü unvanını alacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde tarihi anlar yaşandı. Bakan Karaismailoğlu, Asya'yı Avrupa'ya bağlayan köprüyü yürüyerek geçti.

1915 Çanakkale Köprüsü'nde müjdeyi Bülent Turan verdi AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Gelibolu ilçesindeki toplu açılış töreninde 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili müjdeli haberi verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun salı günü Çanakkale’ye geleceğini belirten Turan, “İnşallah, bir kaç gün sonra salı günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’mız Adil Karaismailoğlu Bey gelecekler, köprüyü yürüyerek Asya’dan Avrupa’ya geçeceğiz” dedi.