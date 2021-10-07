Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan günlük hava durumu verilerine göre; ülkenin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Ordu ve İstanbul çevreleri ile Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde ise yerel olmak üzere sağanak yağışlı olması öngörülürken, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK İÇ KESİMLERDE ARTACAK

Hava sıcaklığı iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 22

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı 22

İzmir: Az bulutlu ve açık 29

Adana: Az bulutlu ve açık 31

Antalya: Az bulutlu ve açık 28

Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 21

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı bulutlu 14

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 26

Kars'a kış erken geldi: Kar yağdı, sıcaklık eksi 5'e düştü Yaz aylarından sonra adeta son baharı yaşamadan kısa geçen Kars, kar yağışı ve soğuk havanın etkisi altına girdi.

Sıcaklıklar 4 derece daha artacak Yağışlı günlerin ardından Eylül ayının son günlerinde sıcak havanın etkisine giren tüm yurtta bugün yağış beklenmiyor. Sıcaklıkların ise 2 ile 4 derece arasında yükseleceği öngörülüyor.