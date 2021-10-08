Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan, 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası programının ardından namaz kılmak üzere gittiği Eyüpsultan'da kabir ziyaretlerinde de bulundu.

ERDOĞAN'DAN KABİR ZİYARETİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından yazar Şule Yüksel Şenler, gazeteci yazar Ahmet Kekeç ile İstanbul İlim ve Kültür Vakfı Başkanı Mehmet Fırıncı'nın kabirlerine ziyarette bulundu. Kabirlerde dua eden Erdoğan daha sonra Eyüpsultan'dan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Erdoğan milli lokomotif için tarih verdi: Tasarımı tamamlandı, üretim başlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda “12. Ulaştırma ve Haberleşme Şurası”nda yaptığı konuşmada, milli lokomotifin üretimine önümüzdeki yıl başlanacağını açıklayarak, tasarımının tamamlandığını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın annesi Tanzile Erdoğan'ın vefatının üzerinden 10 yıl geçti. Erdoğan, annesinin ölüm yıl dönümü sebebiyle sosyal medyada duygusal bir paylaşımda bulundu.