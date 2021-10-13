Bodrum'da ev fiyatları aldı başını gitti, 45 metrekare bir evin kirası bin 500 lira ile 2 bin 500 lira arasında seyrederken bu sene 5 bin liraya kadar yükseldi. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Bodrum’un nüfusu bir anda 2 katına çıkınca kiralık ev fiyatları 3 yıl içerisinde 10 kat birden arttı.
MEMURLAR VE PERSONELLER KAÇIYOR
Bodrum’da yaşayan kamu personelleri, otel çalışanları ve özel sektörde çalışanların yavaş yavaş Bodrum’u terk ettiği öğrenildi. Birçok kamu personelinin de tayin istediği öğrenildi.
Bodrum’daki yüzen sarayın günlük kirası dudak uçuklattı Bodrum’da demirleyen ve ihtişamıyla görenleri hayran bırakan 118 milyon dolarlık lüks mega yatın haftalık kirasının 750 bin Euro olduğu öğrenildi.
Bodrum’daki ev fiyatları iki katına çıktı Koronavirüs (Covid-19) salgını turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum’da ev fiyatlarını 2 katına çıkardı. 75 metrekarelik bir evin aylık kirası 2 bin lira olurken, satışı ise 800 bin liralara çıktı.
Bodrum’da fahiş ev fiyatları 'Pes' dedirtiyor: Memurlar ve personeller kaçıyor
Muğla’nın Bodrum ilçesinde artan ev kiraları şaşırtıyor. Tatil beldesinde kiralık ev fiyatları neredeyse 10 kat arttı. Durum böyle olunca bir çok kamu personeli ise tayinini istedi.
Bodrum'da ev fiyatları aldı başını gitti, 45 metrekare bir evin kirası bin 500 lira ile 2 bin 500 lira arasında seyrederken bu sene 5 bin liraya kadar yükseldi. Pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte Bodrum’un nüfusu bir anda 2 katına çıkınca kiralık ev fiyatları 3 yıl içerisinde 10 kat birden arttı.
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